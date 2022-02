1 In Stuttgart und der Region wird es in den kommenden Tagen stürmisch. (Symbolbild) Foto: imago/Panthermedia/morrbyte

Stuttgart - Auf die Bürgerinnen und Bürger im Raum Stuttgart kommen in den nächsten Tagen stürmische Zeiten zu – zumindest was das Wetter betrifft. Verantwortlich dafür sind gleich zwei Tiefdruckgebiete mit den klangvollen Namen Ylenia und Xandra. Einen Lichtblick gibt es am Freitag.

Während es sich beim Wind am Dienstag noch eher um ein laues Lüftchen handelt, setzen am Abend und in der Nacht zum Mittwoch laut Marco Puckert, Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die ersten starken bis stürmischen Böen im Raum Stuttgart ein. Dabei sei mit Windgeschwindigkeiten von etwas mehr als 60 km/h zu rechnen. Begleitet werden die Böen von immer wieder örtlich auftretenden Regenschauern.

Höhepunkt des Sturms in der Nacht zum Donnerstag

„Den Höhepunkt des Sturms erleben wir in der Nacht zum Donnerstag, wenn eine Kaltfront vom Westen kommt und die Luftmassen durcheinanderwirbelt“, erklärt Puckert. In Stuttgart und der Region könne es auch zu Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 87 km/h kommen – und auch ein Gewitter sei durchaus im Bereich des Möglichen. „Bis einschließlich Freitag ziehen starke bis stürmische Böen, örtlich gar Sturmböen über den Raum Stuttgart“, prognostiziert der DWD-Mitarbeiter.

Auch bei den Temperaturen tut sich in den kommenden Tagen einiges. „Während am Mittwoch und Donnerstag das Thermometer selten über die 10 Grad-Marke klettert, springt es am Freitag im Raum Stuttgart gar auf grob 15 Grad“, so Puckert. Trocken soll es am Freitag auch weitestgehend bleiben.

Wer nun gedacht hat, dass der Wettertrend am Wochenende anhält, wird leider enttäuscht, denn am Samstag und Sonntag sinken die Temperaturen wieder unter die 10 Grad-Marke und es bleibt wechselhaft.