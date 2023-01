20 Der Schnee hat Stuttgart in ein Winterkleid gehüllt – doch die weiße Pracht birgt Gefahren im Verkehr. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Autofahrer im Raum Stuttgart aufgepasst: Die kommenden Tage haben Schneeflocken im Gepäck und bergen Unfallgefahr. Der Wetterdienst warnt vor glatten Straßen und überfrierender Nässe.















Nach dem erneuten Wintereinbruch können sich Menschen in Stuttgart und der Region in den kommenden Tagen weiter über Schnee freuen. Autofahrer müssen sich weiter auf Behinderungen einstellen – wie schon am Mittwoch. Schnee und Glätte hatten zu Unfällen mit Verletzten geführt. Am Freitag und Samstag sei tagsüber zwar nicht davon auszugehen, dass besonders viel gefrorenes Nass vom Himmel riesle. Doch in den Nächten auf Freitag und Sonntag kann es noch einmal ordentlich schneien, wie Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Stuttgart berichtet.

Wann es in Stuttgart schneien soll

Grund für das eisige Winterwetter mit Schnee im Gepäck: Ein großes Tiefdruckgebiet, das gerade ganz Mitteleuropa bedeckt und die Witterung bestimmt. Der Schnee, der liegt, wird auch erst mal nicht wegschmelzen – es bleibt nämlich frostig. So belaufen sich die Temperaturen in den kommenden Tagen bis einschließlich Sonntag auf etwa 0 bis -4 Grad. In der Nacht auf Freitag drohen im Raum Stuttgart bei Minusgraden Schneefall und Glätte durch überfrierende Nässe, wie es hieß.

Warnung vor glatten Straßen

Laut DWD-Experte Puckert setzt der Schneefall in der zweiten Nachthälfte ein. Der Wetterfrosch rechnet mit einer weißen Schicht von bis zu drei Zentimetern. Auch tagsüber seien am Freitag und Samstag leichte Schneefälle nicht ganz ausgeschlossen. So richtig in die Vollen mit der weißen Pracht geht der Winter dann wieder in der Nacht auf Sonntag: Bis in die Früh soll sich eine mäßig-starke Neuschneedecke gebildet haben, auch tagsüber sei mit leichtem Schneefall zu rechnen.