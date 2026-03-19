Wetter im Kreis Ludwigsburg: Der Frühling beginnt mit Sonnenschein

Pünktlich zum Wochenende erwartet uns auch der kalendarische Frühlingsanfang, was bedeutet, dass Tages- und Nachtlänge genau gleich lang sind. Das Wetter zum Frühlingsbeginn zeigt sich recht sonnig, und auch die Temperaturen liegen mit Werten von 15 Grad im frühlingshaften Bereich. Mit einer leichten Ostströmung wird am Wochenende etwas kühlere Luft herangeführt. Dazu können am Samstag ein paar Regentropfen fallen. Ab Sonntag sorgt ein Hoch dann wieder für freundliches Wetter – nachts bleibt es aber weiterhin recht kalt.

Samstag kann es Regen geben Der Freitag startet mit sonnigem Wetter, bis zum Mittag bleibt der Himmel meist wolkenlos. In der zweiten Tageshälfte ziehen einzelne Wolkenfelder durch, die den Sonnenschein bis zum Abend etwas trüben werden. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf maximal 15 Grad in Marbach und Mundelsheim. Es weht ein böiger Wind aus Osten. In der Nacht zu Samstag bleibt es trocken, die Temperaturen sinken auf 5 bis 3 Grad.

Am Samstag zeigt sich in den Frühstunden hin und wieder die Sonne, ab der Mittagszeit zieht der Himmel immer weiter zu. In der zweiten Tageshälfte kann es örtliche Regenschauer geben. Die Temperaturen steigen auf 9 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 12 Grad werden es am Neckar. In der Nacht zu Sonntag bleibt es bedeckt, Regenschauer gibt es nur noch selten. Die Tiefstwerte sinken auf 4 Grad.

Es bleibt weiterhin sonnig

Der Sonntag bringt wieder sonniges Wetter mit sich. In der ersten Tageshälfte halten sich zunächst noch einige Wolken am Himmel, im weiteren Tagesverlauf zeigt sich aber immer häufiger die Sonne. Mit den Temperaturen geht es auch wieder nach oben, maximal 15 Grad werden es am Neckar.

In der neuen Woche geht es unter Hochdruckeinfluss sonnig weiter, mit Höchstwerten von 13 bis 16 Grad. Zur Wochenmitte wird es von Norden her wieder wechselhafter und auch kühler.