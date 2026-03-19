Wetter im Kreis Ludwigsburg: Der Frühling beginnt mit Sonnenschein

Wie sieht das Wetter zum kalendarischen Frühlingsanfang aus? Das verrät Wetterexperte Yannick Garbe.
Pünktlich zum Wochenende erwartet uns auch der kalendarische Frühlingsanfang, was bedeutet, dass Tages- und Nachtlänge genau gleich lang sind. Das Wetter zum Frühlingsbeginn zeigt sich recht sonnig, und auch die Temperaturen liegen mit Werten von 15 Grad im frühlingshaften Bereich. Mit einer leichten Ostströmung wird am Wochenende etwas kühlere Luft herangeführt. Dazu können am Samstag ein paar Regentropfen fallen. Ab Sonntag sorgt ein Hoch dann wieder für freundliches Wetter – nachts bleibt es aber weiterhin recht kalt.