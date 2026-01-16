Wetter im Kreis Ludwigsburg: Am Sonntag gibt es wieder Minusgrade im Kreis Ludwigsburg

Das Wochenendwetter von Lokalmeterologen Yannick Garbe zeigt: Im Landkreis Ludwigsburg wird es wieder winterlich – am Freitag und Samstag zeigt sich die Sonne.

Nach einer milden und feuchten Wetterphase setzt sich in den kommenden Tagen wieder kältere Luft bei uns durch. Ein stabiles Hoch über Osteuropa sorgt in den kommenden Tagen für trockenes Wetter, ein schwacher Ostwind führt trockene und kalte Luft zu uns. Die Temperaturen gehen ab Sonntag spürbar zurück, bei klarem Himmel muss auch wieder mit Nachtfrost gerechnet werden.

Der Freitag startet freundlich in den Vormittag. An den Flüssen halten sich in der Früh ein paar Nebelfelder, ansonsten scheint verbreitet die Sonne. In der zweiten Tageshälfte bleibt es bei einem Wechsel aus viel Sonnenschein und harmlosen Wolkenfeldern trocken. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 2 Grad, nachmittags steigt das Thermometer auf 11 Grad im Neckartal. Der Wind weht den Tag über nur schwach aus Südosten. Die Nacht zu Samstag verläuft trocken, die Tiefstwerte sinken auf 3 bis 0 Grad.

Yannick Garbe misst seit vielen Jahren das Wetter in der Region am Mittleren Neckar Foto: Phillip Weingand

Wieder Minusgrade

Am Samstag erwartet uns trockenes Wetter in der Region. Richtung Löwensteiner Berge ziehen tagsüber kompakte Wolken auf, ansonsten zeigt sich verbreitet die Sonne. Die Temperaturen gehen etwas zurück, maximal 4 Grad werden es im Schwäbischen Wald, 6 Grad an Murr und Neckar. Der Wind weht dazu schwach aus Osten.

In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken, bei Tiefstwerten von 1 bis minus 2 Grad bilden sich lokal Nebelfelder. Der Sonntag bringt trübes Wetter mit sich, vormittags halten sich Dunst und Nebelfelder über der Region. Im Tagesverlauf bleibt der Himmel oft bedeckt, nur vereinzelt zeigt sich am Nachmittag die Sonne zwischen den Wolken.

Woche startet trocken

Die Temperaturen gehen spürbar zurück, mit Höchstwerten von 1 Grad in den Löwensteiner Bergen und 3 Grad im Neckartal. Der Wind weht teils böig und kalt aus Osten. In der Nacht auf Montag breiten sich neue Nebelfelder aus, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Die neue Woche bringt ruhiges und trockenes Hochdruckwetter. Tagsüber scheint neben Nebelfeldern zeitweise die Sonne, dabei gehen die Temperaturen noch ein Stück zurück. Bei klarem Himmel sinken die Tiefstwerte bis auf minus 4 Grad, tagsüber liegt das Thermometer leicht im Plusbereich.