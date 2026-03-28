Wetter im Kreis Göppingen: Der Winter schaut noch mal vorbei​

Auf der Alb ist Schnee gefallen, kurzzeitig war deshalb auch die A8 dicht. Doch ein Wetterrückfall um diese Jahreszeit ist normal. Ein Obstbauer aus Schlat ist entspannt.
Gut 15 Grad hat das Thermometer am Dienstag noch im Filstal angezeigt, am Donnerstag waren es gerade einmal fünf, in höheren Lagen fiel sogar etwas Schnee. Kommt nun etwa der Winter zurück? „Momentan ist es wirklich zu kalt für diese Jahreszeit“, sagt der Eislinger Wetterdiensttechniker Hans Juchert. „Aber solche Kälterückfälle gibt es immer wieder.“ Eigentlich gibt es das sogar fast in jedem Jahr, betont er, und kann das auch mit seinen Daten belegen.