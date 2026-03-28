Wetter im Kreis Göppingen: Der Winter schaut noch mal vorbei​

Auf der Alb ist Schnee gefallen, kurzzeitig war deshalb auch die A8 dicht. Doch ein Wetterrückfall um diese Jahreszeit ist normal. Ein Obstbauer aus Schlat ist entspannt.​

Gut 15 Grad hat das Thermometer am Dienstag noch im Filstal angezeigt, am Donnerstag waren es gerade einmal fünf, in höheren Lagen fiel sogar etwas Schnee. Kommt nun etwa der Winter zurück? „Momentan ist es wirklich zu kalt für diese Jahreszeit“, sagt der Eislinger Wetterdiensttechniker Hans Juchert. „Aber solche Kälterückfälle gibt es immer wieder.“ Eigentlich gibt es das sogar fast in jedem Jahr, betont er, und kann das auch mit seinen Daten belegen.​

In der Nacht auf Donnerstag fiel immerhin so viel Schnee, dass auf der A8 nach Polizeiangaben im Bereich Wiesensteig gegen 4 Uhr nichts mehr ging, der Winterdienst musste die Fahrbahn in Richtung Ulm vom Schnee befreien. Schon vor sieben Uhr war Juchert gestern unterwegs nach Hohenstadt, im Gemeindegebiet liegt mit 837 Metern auch der höchste Punkt der Region Stuttgart. Und dort erwartete den Eislinger ein kleines, weißes Wunder: eine geschlossene Schneedecke. Juchert schätzt die Höhe auf vier bis fünf Zentimeter, die Straßen seien noch nicht geräumt und es sei rutschig gewesen. Auch das ist nicht ungewöhnlich, und da das menschliche Gedächtnis Unangenehmes schnell wieder vergisst, helfen Jucherts Aufzeichnungen weiter.​

Der Schlater Obstbauer Tobias Hösch macht sich noch keine Sorgen

So gab es beispielsweise im vergangenen Jahr vom 12. bis 18. März einen Kälteeinbruch, in diesem Zeitraum wurde es in Eislingen nicht wärmer als 4,4, Grad, der Tiefstwert lag bei minus 2,1 Grad. Und 2023 lag sogar am 21. April noch etwas Schnee, 2022 waren es in Eislingen am 3. April sogar drei Zentimeter. Und das, nachdem Jucherts Thermometer in jenem Jahr noch am 28. März 20,5 Grad angezeigt hatte. Es ist erst Ende März – da kann also noch einiges kommen. Was mit ziemlicher Sicherheit kommt, ist Nachtfrost: Der war auch für die beiden vergangenen Nächte vorhergesagt.​

Allzu große Sorgen bereitet diese Aussicht dem Schlater Obstbauern Tobias Hösch noch nicht. „Es ist zwar so, dass die Vegetation schon vorangeschritten ist, Zwetschgen zum Beispiel, die frühen Sorten, haben schon angefangen zu blühen.“ Aber die Natur sei auf so ein Wetter vorbereitet: „Es sind immer mehr Blüten am Baum, als man eigentlich braucht – das ist also schon eingepreist.“ Ein Problem sei eher, dass die Blüten bei diesen Temperaturen nicht bestäubt werden, „denn die Insekten fliegen nicht, wenn es so kalt ist“.​

Wie wird das Wetter an Ostern?

Keine Probleme mit den Temperaturen haben die Kirsch-, Apfel- und Birnbäume in Schlat, versichert Hösch: „Die sind noch nicht in der Blüte.“ Deshalb ist er ganz entspannt und meint: „Es wird jetzt so ein bisschen Aprilwetter, aber es ist noch keine Panikstimmung.“ Doch das könnte sich noch ändern: „Wenn es in vier Wochen noch mal so kalt wird, dann sieht es anders aus.“​

Und wie wird das Wetter an Ostern? Kehrt der Frühling zurück? Das sind zwar eine Woche im Voraus noch ungelegte Eier, aber eine Prognose wagt Juchert. Er hat sich am Donnerstagmittag deshalb extra noch mit einem Kollegen vom Deutschen Wetterdienst am Stuttgarter Flughafen ausgetauscht: „Wir waren uns einig, dass es an Ostern durchwachsen wird, eher kühl, viel wärmer als 15 Grad wird es wohl nicht.“ Also immerhin ein kleiner Lichtblick beim Blick aufs Thermometer in diesen Tagen.​

Doch auch wenn nach Ostern der Frühling zurückkehren sollte: Empfindliche Pflanzen haben auf Balkon oder Terrasse noch nichts verloren. Juchert erinnert: „Im Mai kommen noch die Eisheiligen, dann kann noch mal Frost kommen, zumindest Bodenfrost.“​

Jedes Jahr wird’s im Frühling noch mal kalt

Statistik

Kälteeinbrüche im März und April gibt es fast jedes Jahr. Das belegen die Eislinger Zahlen der vergangenen Jahre von Hans Juchert. Ein Rückblick zeigt die genauen Werte:​

12. bis 18. März 2025

Die Höchsttemperatur betrug 9,6 Grad, tiefste gemessene Temperatur bei Juchert in Eislingen: minus 2,1 Grad.

21. April 2024

Höchsttemperatur: 7,3 Grad, tiefste Temperatur: minus 1,6 Grad, Schneereste.

3. und 4. April 2023

Höchsttemperatur: 7,6 Grad, tiefste Temperatur: minus 3,4 Grad.

1. bis 3. April 2022

Höchsttemperatur: 4,7 Grad, tiefste Temperatur betrug minus 5,2 Grad, dazu fielen drei Zentimeter Neuschnee am 3. April.

6. bis 8. April 2021

Höchsttemperatur: 8,4 Grad, tiefste Temperatur: minus 2 Grad, drei Zentimeter Schnee am 7. April.

4. März 1987

Höchsttemperatur: minus 3 Grad, tiefste Temperatur: minus 14 Grad, vier Zentimeter Schnee.