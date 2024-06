Wetter im Juni in Baden-Württemberg: Sonne zeigt sich im Juni seltener als in anderen Bundesländern

Sonne zeigt sich im Juni seltener als in anderen Bundesländern

Wetter im Juni in Baden-Württemberg

1 Die Sonne war in Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr selten zu sehen im Juni. (Archivbild) Foto: dpa/Alexander Wolf

Denkt man an das Juni-Wetter, kommt die Erinnerung auf an Hochwasser, Starkregen und Gewitter. Am Wochenende droht sogar ein Tornado. Die Sonne? Ein seltener Gast. Das zeigt auch die Statistik.











In Baden-Württemberg hat sich die Sonne im Juni bislang so selten gezeigt wie in keinem anderen Bundesland. Insgesamt zählte der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten 195 Sonnenstunden. Dynamisch und wechselhaft habe sich das Wetter im ablaufenden Monat präsentiert, teilte der DWD mit. „Im Südwesten war der erste meteorologische Sommermonat großen Temperaturschwankungen unterworfen.“