1 Das trübe Wetter setzt sich fort. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa

Schnee ist nicht in Sicht, aber reichlich Nebel. Gibt es irgendwo in Deutschland die Chance auf Sonnenschein?











Link kopiert



Offenbach - Auch am dritten Adventswochenende ist in Deutschland von winterlichem Wetter keine Spur zu entdecken. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach kündigte eine Fortsetzung der ungewöhnlich milden und überwiegend trüben Tage an. Tagsüber habe die tiefstehende Wintersonne oft Mühe, die Nebeldecke aufzulösen, sagte der Meteorologe Christian Herold. Die größten Chancen auf Sonnenschein gebe es in den höheren Lagen der Mittelgebirge.