Wetter: Höchste Temperatur des Tages in Baden-Württemberg gemessen

3 Viele Menschen suchten am Samstag Abkühlung. Foto: Christian Charisius/dpa

Der kalendarische Sommeranfang macht seinem Namen alle Ehre. Strahlender Sonnenschein zieht viele Menschen ins Freie. Am Sonntag kann es vielerorts noch heißer werden.











Offenbach - Hohe Temperaturen haben viele Menschen in weiten Teilen Deutschlands am Samstag ins Schwitzen gebracht und an Seen oder ins Freibad getrieben. Die höchste Tagestemperatur deutschlandweit wurde im baden-württembergischen Wutöschingen-Ofteringen nahe der Schweiz, gemessen: Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kletterte das Thermometer dort am Nachmittag auf 32,8 Grad Celsius.