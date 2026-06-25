Wetter: Hitzewelle befeuert Nachfrage – nicht nur nach Ventilatoren

Die Temperaturen steigen immer weiter. Die Menschen suchen nach Wegen, um die Hitze erträglicher zu machen. Einige Produkte sind besonders gefragt – weshalb es vereinzelt zu Engpässen kommen kann.
Köln/Wermelskirchen - 35 Grad und mehr: Die Hitzewelle bringt die Menschen in Deutschland zum Schwitzen – und steigert das Bedürfnis nach einer Abkühlung. Beliebt sind vor allem Ventilatoren in allen Größen, Planschbecken, Mineralwasser, Obst und Eis, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Unternehmen zeigt. Ein Überblick: