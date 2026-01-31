Wetter: Glättegefahr bleibt - im Westen wird es wärmer

Auch das Wochenende startet mit Glättegefahr. Während es im Nordosten kalt bleibt, klettern andernorts die Temperaturen.
Offenbach - Weiter Minusgrade im Nordosten, aber äußerst milde Werte im Westen: Das Wetter in Deutschland entwickelt sich am Samstag recht unterschiedlich. Fast überall gilt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aber noch allgemein Glättegefahr durch gefrierende Nässe, Altschnee oder geringen Neuschnee. Mit steigenden Werten im Laufe des Tages rechnet der DWD jedoch mit einer abnehmenden Wahrscheinlichkeit für Glätte.