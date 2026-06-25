Sie huschen gerade durch die Sommernächte, die kleinen Feenwesen. Glühwürmchen finden die Hitze super. Gärtner haben einen besonderen Grund, die Leuchtkäfer zu mögen.
Berlin - In lauschigen Nächten steigen die besten Partys – das gilt auch bei Glühwürmchen. Das grünliche Blinken der Tiere ist aktuell besonders oft in Gärten und an Wegrändern zu sehen. Das heiße Wetter der letzten Tage komme den Käfern entgegen, solange nicht abends zur Flugzeit Gewitter niedergehen, sagte Helge May vom Naturschutzbund (Nabu). Zumindest bisher sei von einem guten Glühwürmchenjahr auszugehen.