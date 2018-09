Wetter Eine Gewitterzelle streift Stuttgart

Von red 06. September 2018 - 18:03 Uhr

Der Freitag zeigt sich morgens noch bewölkt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Westlich der Stadt wütet eine Gewitterzelle. Der Deutsche Wetterdienst stuft das Gewitter in Stuttgart noch auf Stufe zwei ein und gibt einen Ausblick auf das Wochenende.

Stuttgart - Nach einigen spätsommerlichen Tagen zieht am Donnerstag klassisches Herbstwetter ins Land ein. Eine Gewitterfront streift Stuttgart im Westen und sorgt für Niederschlag mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter.

„Das Gewitter wird sich in Stuttgart wahrscheinlich nicht in ein Unwetter verwandeln“, sagt ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage am Donnerstagabend. Zwar wird der Freitag noch kühl mit Höchstwerten um die 23 Grad, doch schon am Wochenende könne man sich wieder auf viel Sonnenschein freuen.

„Der Samstag verspricht Temperaturen um die 24 Grad und viel Sonne. Das gleiche gilt für den Sonntag“, so der Meteorologe. Am Sonntag könne man sogar mit Höchstwerten um die 26 Grad rechnen.