2025 zählt laut dem Deutschen Wetterdienst zu den zehn wärmsten und fünf sonnigsten Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen. Ein neuer Rekord wurde jedoch knapp verfehlt.
Offenbach - Das Wetter 2025 war sehr warm, zu trocken und besonders sonnig. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach nach der vorläufigen Auswertung seiner rund 2.000 Messstationen. Rekorde gab es aber weder bei Temperatur noch bei Niederschlag oder Sonnendauer. 2025 war unter den zehn wärmsten seit 1881 und unter den fünf trockensten seit 1951.