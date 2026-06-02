Wetter: In diesen Regionen droht 2 cm großer Hagel

In mehreren Regionen Deutschlands muss heute mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Dabei ist auch Hagel möglich.

Nach den aktuellen Vorhersagen ziehen die Gewitter im Tagesverlauf von Westen her auf. In Nordrhein-Westfalen, Hessen sowie Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind ab dem Mittag teils kräftige Gewitter möglich. Dabei kann es Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde geben. Lokal sind auch Unwetter mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen.

In diesen Regionen kann zudem Hagel auftreten. Meist wird kleinkörniger Hagel erwartet, örtlich sind aber auch Korngrößen um 2 Zentimeter möglich. Dazu können stürmische Böen um 70 km/h auftreten, lokal auch Sturmböen bis 85 km/h.

Auch in BW droht Hagel

Auch in Baden-Württemberg sowie in Nord- und Südbayern besteht am Nachmittag und Abend Gewittergefahr. Dort sind Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, starke bis stürmische Böen und punktuell Hagel um 2 Zentimeter möglich. Schwere Sturmböen um 90 km/h sind nicht ausgeschlossen.

In Niedersachsen und Bremen ziehen ab dem Nachmittag ebenfalls starke Gewitter auf. Dort steht vor allem Starkregen im Mittelpunkt. Lokal sind Unwetter durch heftigen Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. In Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es tagsüber zunächst ruhig, in der Nacht zum Mittwoch können von Westen her aber starke Gewitter aufziehen.

Im Osten Deutschlands ist die Gewittergefahr zunächst geringer. In Sachsen-Anhalt und Thüringen sind ab dem Nachmittag einzelne Gewitter möglich. In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen steigt die Gewitterneigung vor allem in der Nacht zum Mittwoch und am Mittwoch. Dort werden vor allem Starkregen und stürmische Böen erwartet.

Am Mittwoch erneut Gewitter möglich

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter in vielen Regionen wechselhaft. In Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern können sich erneut einzelne Gewitter bilden. Die Unwettergefahr fällt dann voraussichtlich geringer aus, Starkregen, stürmische Böen und kleinkörniger Hagel bleiben aber örtlich möglich.