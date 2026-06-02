Wetter: In diesen Regionen droht 2 cm großer Hagel

In mehreren Regionen Deutschlands muss heute mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Dabei ist auch Hagel möglich.
Nach den aktuellen Vorhersagen ziehen die Gewitter im Tagesverlauf von Westen her auf. In Nordrhein-Westfalen, Hessen sowie Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind ab dem Mittag teils kräftige Gewitter möglich. Dabei kann es Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde geben. Lokal sind auch Unwetter mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen.