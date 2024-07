3-Tages-Wettervorhersage für Baden-Württemberg

1 So wird das Wetter die nächsten Tage. Foto: Jack Hong / shutterstock.com

Bereiten Sie sich auf wechselhaftes Wetter in Baden-Württemberg vor, mit Gewittern am Abend und kühleren Temperaturen ab Mittwoch.











Link kopiert



Dienstag, 23. Juli 2024

Der heutige Tag beginnt überwiegend freundlich und trocken, vor allem in Oberschwaben und im Allgäu bleibt es noch etwas bewölkt. Im Laufe des Nachmittags zieht von Westen her Bewölkung auf, und gegen Abend sind im Norden und Westen Schauer und lokale Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen erreichen 21 Grad im Bergland und bis zu 27 Grad in Nordbaden. Es weht ein mäßiger Westwind. Wo Gewitter auftreten, können auch stürmische Böen aufkommen.