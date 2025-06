Wetter: Bis zu 36 Grad am Mittwoch - Hitzewarnungen im Südwesten

Bis zu 36 Grad am Mittwoch - Hitzewarnungen im Südwesten

1 In Teilen von Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland warnt der Deutsche Wetterdienst vor der Hitze. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa

Nach einem teils stürmischen Wochenstart zeigt sich am Mittwoch in Deutschland vielerorts die Sonne. Gerade im Südwesten wird es richtig heiß. Am späten Abend könnten die Gewitter aber zurückkehren.











Link kopiert



Deutschland - Nach teils stürmischen Tagen mit orkanartigen Böen wird es in Deutschland hochsommerlich warm. Am Mittwoch könnten im Südwesten Temperaturen von bis zu 36 Grad erreicht werden, wie es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heißt. Für Teile von Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurden daher sogar Hitzewarnungen ausgesprochen.