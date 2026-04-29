Wetter-Bilanz: April war deutlich zu trocken in vielen Regionen

Frostige Nächte, frühsommerliche Tage und Regenmangel: Der April brachte in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Wetter. Welche Regionen davon betroffen waren.
Offenbach - Der April hat Deutschland im Mittel nicht mal die Hälfte der Regenmenge gebracht, die in Vergleichsjahren gemessen worden ist. "Nachdem bereits der März verbreitet sehr trocken war, konnte der April in den meisten Regionen das Niederschlagsdefizit nicht ausgleichen", bilanziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) den Monat nach einer vorläufigen Auswertung seiner Messdaten.