1 Am Dienstag ist im Südwesten ein Hitzerekord möglich.(Symbolbild) Foto: /Andreas Franke

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hitze im Südwesten. Am Dienstag könnte es einen Jahres-Hitzerekord geben. Auch mit Gewittern ist zu rechnen.











Eine Tropennacht und tagsüber gefühlte 40 Grad: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Baden-Württemberg vor Hitze. Am Montag wird es hochsommerlich bei Höchstwerten von 36 Grad am nördlichen Oberrhein und 29 Grad im höheren Bergland. Ab den Mittagsstunden gibt es vor allem in den südlichen Regionen und im Bergland ein ansteigendes Gewitterrisiko.