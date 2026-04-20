Wetter-Aussichten: Tagsüber fast 20 Grad, nachts Minusgrade

Die Woche startet mit großen Temperaturschwankungen. Hobbygärtner und Obstbauern müssen jetzt besonders auf empfindliche Pflanzen aufpassen.
Offenbach - Tagsüber frühlingshaft warm, nachts frostig: Ein Hochdruckgebiet über Deutschland sorgt in den kommenden Tagen für große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. "Fast überall in Deutschland muss in den nächsten Nächten mal mit Bodenfrost gerechnet werden, gebietsweise ist auch leichter Luftfrost zu erwarten", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. "Frostempfindliche Pflanzen sollten deswegen unbedingt geschützt werden."