Kommt der Sommer doch noch in Fahrt? Für August zeigt sich zumindest ein vorsichtiger Trend in Richtung Hitze und Sonne – mit Fragezeichen.

Regen, Wind, graue Wolken – für viele fühlt sich dieser Sommer aktuell eher nach Spätherbst an. Doch der Blick auf Wettermodelle und Prognosen macht Hoffnung: Der Sommer könnte sich im August doch noch durchsetzen. Vorerst bleibt es aber wechselhaft – und auch der längerfristige Trend ist mit Unsicherheiten behaftet.

Noch kein Sommerwetter zum Monatswechsel

In Stuttgart bleibt es bis zum 2. August unbeständig: Leichte Regenschauer, viele Wolken und Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad bestimmen das Bild. Erst ab dem 3. August zeichnet sich eine allmähliche Wetterberuhigung ab. Ab Mitte nächster Woche steigen die Chancen auf trockeneres Wetter und mehr Sonne.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert in seiner bundesweiten 10-Tage-Vorhersage für den Zeitraum vom 1. bis 8. August vorerst kein stabiles Sommerhoch. Stattdessen wird es deutschlandweit nur mäßig warm sowie wechselhaft mit wiederholtem, teils kräftigem Regen oder Gewittern.

Laut DWD bleibt es zunächst überall durchwachsen – mit Schauer, Gewittern, lokalem Starkregen und Höchstwerten zwischen 17 und 24 Grad. Erst ab dem 6. August zeigt sich im Süden Deutschlands ein vorsichtiger Trend zu mehr Sonnenschein, weniger Regen und leicht ansteigenden Temperaturen. Im Norden bleibt es dagegen weiter wechselhaft.

Ab dem 9. August: Sommertrend in Sicht

Ab dem Wochenende um den 9. August lassen lokale Wettermodelle für Stuttgart deutlich sommerlichere Bedingungen erwarten. Der Trend zeigt: viel Sonne, kaum Regen, Temperaturen über 30 Grad – gefühlt stellenweise bis zu 36 Grad.

Aber: Langfristige Prognosen sind immer unsicher. Ob sich dieser Trend hält und ob der Sommer damit wirklich kommt bleibt noch offen.

Sommerhalbzeit 2025: Wärmer, trockener, sonniger als normal

Der Sommer 2025 ist bisher deutlich wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Derzeit liegt die Durchschnittstemperatur bei 18,5 Grad. Das sind etwa 1,6 Grad mehr als normal. Der Juni 2025 war besonders warm, zum Monatswechsel gab es sogar Hitzetage. Danach wurde es etwas kühler.

Nach einem sonnigen Frühjahr blieb es auch zu Beginn des Sommers sehr freundlich. Erst im Juli wurden die Sonnenstunden durch mehr Wolken etwas gedämpft. Trotzdem: Mit rund 380 Sonnenstunden lag die erste Sommerhälfte in Deutschland bei 115 % des üblichen Werts.

Beim Regen zeigt sich ein gemischtes Bild. Im Norden und Osten Deutschlands hat es stellenweise genug geregnet. In vielen anderen Regionen, besonders im Süden und Westen, fehlte es bis Mitte Juli aber weiterhin an Wasser. Insgesamt fielen in der ersten Sommerhälfte nur rund 80 % der üblichen Regenmenge – mancherorts sogar deutlich weniger.

Fazit: Hoffnung auf Sommer, aber keine Garantie

In den Wettermodellen zeigt sich: Der Sommer könnte ab Mitte August in Fahrt kommen – zumindest im Süden Deutschlands. Für Stuttgart gibt es Anzeichen für eine Phase mit Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 30 Grad. Doch noch ist das alles mit Vorsicht zu betrachten. Der Sommer 2025 bleibt – zumindest was seine Beständigkeit betrifft – ein Wackelkandidat.