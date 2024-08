1 Sonne satt und heiße Temperaturen gibt es an diesem Wochenende – und danach? Foto: dpa/Jens Büttner

Erst vielerorts noch mehr als 30 Grad, dann wird es richtig ungemütlich. Es drohen Gewitter und Starkregen samt Sturm.











Nach der Hitze mit örtlich deutlich mehr als 30 Grad sagen sich in Teilen Deutschlands Unwetter und stürmisches Wetter an. Zunächst gebe es noch einen „Hitzepeak“ mit bis zu 35 Grad am Oberrhein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Dann nähere sich von Westen kommend ein Tief namens „Veruca“ und bringe einen Wetterwechsel.