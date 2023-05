So wird das Wetter an Pfingsten

1 Am Pfingstsonntag können auch weniger Mutige den Sprung ins kühle Nass wagen. Die Temperaturen sollen mit bis zu 25 Grad auf sommerliche Werte steigen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Kai-Uwe Nerding, Meteorologe in der Stuttgarter Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes, hat gute Nachrichten: Das Pfingstwochenende wird trocken und warm.









Das lange Pfingstwochenende steht bevor. Alle, die bis dahin nicht die Koffer gepackt haben und in den Urlaub aufgebrochen sind, hätten gern zu Hause ein bisschen Ferienstimmung. Der Blick geht also bang auf Wetter-Apps und in den Himmel: Spielen Sonne und Temperaturen an Pfingsten mit, damit es für einen Tag im Freibad oder für eine Wanderung im Trockenen reicht?