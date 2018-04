Wetter am Wochenende Gewitter-Risiko steigt im Laufe des Tages

Von red 12. April 2018 - 07:39 Uhr

Am Nachmittag könnte es zu Schauern kommen. Foto: dpa

Im Stuttgarter Raum erwarten wir angenehme Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad. Aber im Tagesverlauf steigt auch das Schauer- und Gewitterrisiko an.

Donnerstag, 12.04.2018

Mehr zum Thema

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Der Himmel zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt, Im Tagesverlauf steigt das Schauer- und Gewitterrisiko allmählich an. Die Höchsttemperaturen liegen im Stuttgarter Raum zwischen 18 und 20 Grad. Auf der Alb sind es noch 15 bis 17 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig mit frischen Böen aus unterschiedlichen Richtungen.

In der kommenden Nacht zeigen sich nur hier und da die Sterne, zum Teil kann es ein paar Schauer oder Gewitter geben. Die Luft kühlt sich auf 10 bis 6 Grad ab.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Stuttgart

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Baden-Württemberg

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Bei der Wetterlage schlafen viele Menschen nicht so tief wie sonst. Die Folgen sind Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Dadurch können Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein. In einigen Fällen verlängert sich auch die Reaktionszeit. Wetterfühlige haben außerdem mit Kreislaufproblemen zu kämpfen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Am Freitag gehen ab und zu Regengüsse nieder. Vereinzelt entladen sich auch kurze Gewitter. Dabei frischt der Wind stark böig auf. Die Temperaturen erreichen 13 bis 17 Grad. Das Wochenende bringt meist freundliches Wetter. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag bei 22, am Sonntag bei 23 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Am Donnerstag ziehen teilweise größere Wolkenfelder durch, teilweise kommt auch wieder Sonne hervor. Örtlich können sich Schauer und Gewitter bilden. Verbreitet bleibt es aber auch den gesamten Tag über trocken. Der Wind weht im Norden und Osten frisch mit starken, an der Küste mit stürmischen Böen aus Südost bis Nordost. Sonst kommt er schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

» Ausführliche Wettervorhersage und Trend für Deutschland

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: