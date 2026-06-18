Wetter am Wochenende: Neuer Juni-Rekord möglich – Im Kreis Ludwigsburg drohen 38 Grad

Abkühlung ist nicht in Sicht: Bis in die neue Woche hinein werden die Temperaturen hochsommerlich bleiben. Auch Hitzegewitter drohen.
Sehr heiße und feuchte Luft aus Südeuropa bestimmt an den kommenden Tagen unser Wetter im Kreis Ludwigsburg. Die Hitze aus dem spanischen Raum bringt Temperaturen bis zu 38 Grad mit sich, was für Juni einen Rekordwert bedeuten würde. Der bisherige Höchstwert im Juni lag bei 36,5 Grad am 19. Juni 2022. Mit der Hitze bilden sich lokal kräftige Gewitter, vor allem in den Abendstunden besteht örtlich Unwettergefahr.