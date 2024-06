Hohe Landregen- und Gewitterwahrscheinlichkeit beim „Southside“-Festival in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen). Laut dem Deutschen Wetterdienst erwartet die 65.000 Besucher zum Start am Freitag eine Mischung aus Gewittern, Starkregen und teils kräftigem Wind.

Von Südwesten und Westen her sollen Schauer und Gewitter ins Land ziehen, die sich auch am Nachmittag und Abend fortsetzen. Mit Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad wird es zwar nicht zu kalt, dafür müssen sich die Southside-Besucher aber auf Blitz, Donner und Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter einstellen. Auch in der Nacht zum Samstag soll es weitere Schauer und Gewitter geben, so dass die Zeltlager wohl nicht gerade trocken bleiben werden.

Wetter am Samstag mit Regen und Gewitter

Der Samstag bringt dann erneut viele Wolken, weitere Regenfälle und ab Mittag auch im Osten Gewitter. Bei kühlen 15 bis 23 Grad weht laut Prognose zudem ein deutlich spürbarer Wind, der bei Gewittern auch kräftiger ausfallen kann. Erst am Sonntag soll es besser werden: Nach einem regnerischen Start soll es ab dem Mittag bei einem Mix aus Sonne und Wolken trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen dann immerhin 16 bis 25 Grad.

Die Veranstalter des „Southside“-Festivals zeigen sich trotz der Wettervorhersage optimistisch. Sie betonen, dass das Festival auch bei Regen und Wind stattfinden werde. Die Besucher sind daher gut beraten, sich mit Gummistiefeln, Regen-Ponchos und wetterfester Kleidung auszurüsten.

Wetter am Sonntag besser?

Es bleibt die Hoffnung, dass sich die Wettervorhersage noch zum Besseren wendet und das Festival zumindest am Sonntagnachmittag bei trockenem Wetter zu Ende gehen kann. Schließlich haben sich mehr als 80 nationale und internationale Größen aus der Musikszene angekündigt, darunter Kultbands wie The Offspring, Feine Sahne Fischfilet und Deichkind sowie die Headliner Ed Sheeran, Avril Lavigne und Ayliva.

Schon in den vergangenen Jahren ist das Southside-Festival immer wieder im Schlamm versunken. Die Besucher sind also hartgesotten und dürften auf schlechtes Wetter am Wochenende eingestellt sein.

Southside-Lineup für Freitag, 21. Juni

15:00 - 15:30: SEA GIRLS (Green Stage)

15:00 - 15:30: BESS ATWELL (Red Stage)

15:30 - 16:00: THE MYSTERINES (Blue Stage)

15:30 - 16:00: STONE (White Stage)

16:45 - 17:45: BUNTSPECHT (White Stage)

17:15 - 18:15: FEINE SAHNE FISCHFILET (Green Stage)

17:15 - 18:15: TEAM SCHEISSE (Red Stage)

18:15 - 19:15: EDITORS (Blue Stage)

18:15 - 19:15: DILLA (White Stage)

18:55 - 19:55: SUM 41 (Green Stage)

19:00 - 20:00: GROSSSTADTGEFLÜSTER (Red Stage)

20:45 - 21:45: SOHO BANI (Red Stage)

21:45 - 23:00: GIANT ROOKS (Blue Stage)

21:45 - 22:45: ENNIO (White Stage)

22:40 - 00:10: BRING ME THE HORIZON (Green Stage)

22:45 - 00:00: PASHANIM (Red Stage)

23:00 - 00:15: REVOL (White Stage)

23:00 - 00:15: 102 BOYZ (Blue Stage)

00:45 - 02:00: QUERBEAT (Blue Stage)

Southside-Lineup für Samstag, 22. Juni

12:30 - 13:00: MARATHONMANN (Blue Stage)

12:30 - 13:00: JULES (White Stage)

13:00 - 13:30: MISSIO (Green Stage)

13:00 - 13:30: OTTOLIEN (Red Stage)

13:30 - 14:15: RITTER LEAN (White Stage)

13:30 - 14:15: THE REYTONS (Blue Stage)

14:00 - 14:45: HIGH VIS (Green Stage)

14:15 - 14:45: DEINE COUSINE (Red Stage)

14:45 - 15:30: PAULA CAROLINA (Blue Stage)

15:15 - 16:00: FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES (Green Stage)

15:15 - 16:00: BOSTON MANOR (Red Stage)

16:00 - 16:45: SKI AGGU (Blue Stage)

16:00 - 16:45: RUBY WATERS (White Stage)

16:45 - 17:45: THE GASLIGHT ANTHEM (Green Stage)

16:45 - 17:45: ME FIRST AND THE GIMME GIMMES (Red Stage)

17:45 - 18:45: FONTAINES D.C. (Blue Stage)

17:45 - 18:45: CARI CARI (White Stage)

19:30 - 20:30: THE KOOKS (Blue Stage)

19:30 - 20:30: BRUCKNER (White Stage)

20:15 - 21:45: THE NATIONAL (Green Stage)

20:15 - 21:30: BURY TOMORROW (Red Stage)

21:30 - 22:30: NOGA EREZ (White Stage)

21:35 - 22:50: AYLIVA (Blue Stage)

22:45 - 00:00: MARSIMOTO (Red Stage)

00:30 - 02:00: KONTRA K (Blue Stage)

00:30 - 02:00: STELLA BOSSI (White Stage)

Southside-Lineup für Sonntag, 23. Juni

12:00 - 12:45: THE SUBWAYS (Green Stage)

12:00 - 12:45: SPRINTS (Red Stage)

12:45 - 13:30: BECKY HILL (Blue Stage)

12:45 - 13:15: MALASTAIRE (White Stage)

13:15 - 14:00: DANKO JONES (Green Stage)

13:15 - 14:15: MONTREAL (Red Stage)

14:00 - 15:00: BOMBAY BICYCLE CLUB (Blue Stage)

14:00 - 14:45: AARON (White Stage)

14:45 - 15:45: SIMPLE PLAN (Green Stage)

15:00 - 16:00: FATONI (Red Stage)

15:45 - 16:45: TOM ODELL (Blue Stage)

15:45 - 16:45: THE LAST DINNER PARTY (White Stage)

16:45 - 17:45: LEONIDEN (Green Stage)

16:45 - 17:45: PAULA HARTMANN (Red Stage)

17:45 - 18:45: JUNGLE (Blue Stage)

17:45 - 18:45: ENNO BUNGER (White Stage)

18:30 - 19:45: THE HIVES (Green Stage)

18:30 - 19:45: MAKKO (Red Stage)

19:45 - 21:00: AVRIL LAVIGNE (Blue Stage)

19:45 - 20:45: KARPE: OMAR SHERIFF (White Stage)

20:30 - 21:45: TURNSTILE (Green Stage)

20:30 - 21:45: BRUTALISMUS 3000 (Red Stage)

21:15 - 22:30: FAST BOY (White Stage)

21:45 - 23:15: SIDO (Blue Stage)

22:30 - 00:00: K.I.Z (Green Stage)

22:45 - 00:00: LARI LUKE (White Stage)

Das Southside-Festival bei Neuhausen ob Eck hat bereits am Donnerstagabend, 20. Juni, begonnen und geht in der Nacht auf Montag, 24. Juni zu Ende.