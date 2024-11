Am Wochenende soll es in der Region Stuttgart sonniger werden. „Samstag und Sonntag ist die höchste Wahrscheinlichkeit für Sonnenstunden“, sagt Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wird sich morgens der Nebel halten. „Ab Samstagmittag soll die Sonne öfter rauskommen.“ Auch am Sonntag lichtet sich gegen 12 Uhr der Hochnebel, sagt Schuster.

Lesen Sie auch

Temperaturen steigen am Wochenende

Mit dem sonnigen Wetter sollen auch die Temperaturen steigen. Am Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit 14 Grad Celsius. „Vielleicht werden es auch 15 Grad.“ Am Sonntag sind es immerhin noch zwölf Grad. Nachts sollen die Temperaturen auf zwei bis drei Grad fallen, aber noch über dem Gefrierpunkt bleiben.

Kältewelle ab Mitte der Woche möglich

Anfang kommender Woche wird es dagegen eher bedeckt. „Es könnte sein, dass es ab Mitte nächster Woche richtig kalt wird“, sagt Schuster. Die Region müsse sich dann auf vier bis acht Grad Celsius einstellen. Nachts wäre dann auch Frost möglich. Ob es dazu kommt, hängt allerdings davon ab, ob das Tiefdruckgebiet kommt. Dann wäre auch Schnee in höheren Lagen – ab 700 oder 800 Meter – möglich, auch wenn dieser wahrscheinlich nicht liegen bleibt.