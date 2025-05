1 Wie wird das Wetter am Vatertag 2025? Der DWD rechnet mit Regen, Schauern und Wind am 29. Mai. Wo bleibt es trocken? Foto: www.imago-images.de

Dank Christi Himmelfahrt findet der Vatertag jedes Jahr an einem gesetzlichen Feiertag statt. Viele nutzen den arbeitsfreien Tag, um ihn draußen zu verbringen. Aber macht das Wetter am Donnerstag auch mit?











Am Vatertag 2025, der wie jedes Jahr auf Christi Himmelfahrt fällt, steht für viele wieder Outdoorprogramm an, doch das Wetter könnte einen Strich durch die Rechnung machen. Die vergangenen Wochen und Monate waren sehr trocken, sogar so trocken, dass es laut Deutschem Wetterdienst der trockenste Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden könnte. In den nächsten Wochen soll es in Deutschland allerdings nasser werden, aber das ausgerechnet in der Nacht zum Vatertag. Trockenes Wetter könnte am Donnerstag, dem 29. Mai 2025 zur Ausnahme werden.