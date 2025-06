Wetter am Sonntag: Bis zu 37 Grad Celsius im Südwesten möglich

1 Abkühlung ist am Sonntag auf jeden Fall nötig. Foto: Christian Charisius/dpa

Der kalendarische Sommeranfang macht seinem Namen alle Ehre. Strahlender Sonnenschein zieht viele Menschen ins Freie. Am Sonntag kann es vielerorts noch heißer werden.











Link kopiert



Hohe Temperaturen haben viele Menschen in weiten Teilen Deutschlands am Samstag ins Schwitzen gebracht und an Seen oder ins Freibad getrieben. Die höchste Tagestemperatur deutschlandweit wurde im baden-württembergischen Wutöschingen-Ofteringen nahe der Schweiz, gemessen: Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kletterte das Thermometer dort am Nachmittag auf 32,8 Grad Celsius.