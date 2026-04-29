Wetter am langen Wochenende: Wanderer aufgepasst – am 1. Mai herrscht im Kreis Ludwigsburg Sonnenbrandgefahr

Der Freitag und der Samstag werden in der Region sonnig und warm. Anders sieht es dann am Sonntag aus.
Der April zeigt sich in diesem Jahr außergewöhnlich trocken. Stabile Hochdruck Wetterlagen brachten in den vergangenen Wochen viel Sonnenschein, Regen blieb dagegen Mangelware. Während in einem durchschnittlichen April etwa 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, sind es in diesem Jahr nur 10 bis 15 Liter im Landkreis. Zudem trocknet ein böiger Ostwind den Boden immer weiter aus, wodurch auch die Waldbrandgefahr erheblich ansteigt.