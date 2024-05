1 In der Landeshauptstadt Stuttgart werden am Mai-Feiertag sommerliche Temperaturen erwartet. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die Rucksäcke für eine Maiwanderung können gepackt werden. Im Südwesten wird es am Feiertag sommerlich, aber nicht zu heiß. Nur der Blick in die Sonne bleibt etwas getrübt.











Wanderer und Radler können mit der Tourenplanung für den 1. Mai in Baden-Württemberg loslegen. Es wird sommerlich warm - aber nicht allzu hitzig. „Einen neuen Rekord wird es wohl nicht geben“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Gegensatz zu Anfang April wird die 30-Grad-Marke demnach nirgends im Südwesten geknackt. Am wärmsten wird es voraussichtlich in Nordbaden und Richtung Kurpfalz. Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen von 28 Grad in Mannheim. In Stuttgart kann es 27 Grad geben, in Ulm und am Bodensee 25 Grad, in Freiburg und Südbaden 24 Grad. Für den ganzen Südwesten gilt aber: Ausflügler sollten Sonnenschutz dabeihaben. Der DWD prognostiziert in seinem UV-Index eine mittlere bis hohe Gefährdung im Land.