Islamischer Kulturverein in Vaihingen/Enz Zwei Männer hängen Spanferkel-Kopf an Tür – Staatsschutz ermittelt

An der Eingangstür eines Islamischen Kulturvereins in Vaihingen an der Enz haben zwei Männer einen Spanferkel-Kopf aufgehängt. Der Staatsschutz ermittelt gegen die Täter, die bei der Tat gefilmt wurden.