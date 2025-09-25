Das Bundessozialgericht in Kassel hat im Fall des in der Sendung "Wetten, dass..?" verunglückten Samuel Koch entschieden. Der Fall muss komplett neu aufgerollt werden.
Teilerfolg für Samuel Koch (37): Das Bundessozialgericht in Kassel hat den Fall des ehemaligen "Wetten, dass..?"-Teilnehmers zurück an das Landessozialgericht verwiesen, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Die Richter des 2. Senats des Bundessozialgerichts entdeckten eine bisher übersehene Feinheit im Gesetz, die dem querschnittsgelähmten Schauspieler doch noch zu einer Unfallversicherung verhelfen könnte.