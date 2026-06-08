Wetten, dass..?: Kaulitz-Zwillinge sollen geile Show liefern

Am 5. Dezember kehrt "Wetten, dass..?" zurück - ohne Thomas Gottschalk, dafür mit den Kaulitz-Brüdern. Show-Chef Oliver Heidemann verrät, was sich mit den Tokio-Hotel-Zwillingen ändern soll.
Es war eine Nachricht, die im Januar 2026 in der deutschen Entertainment-Welt für Aufsehen sorgte: Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (36) treten bei "Wetten, dass..?" in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk (76). Die Vorbereitungen auf die Neuauflage der großen deutschen Samstagabendshow laufen bereits auf Hochtouren, erklärt Oliver Heidemann, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show, im Interview mit dem Branchenmagazin "DWDL".