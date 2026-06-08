Wetten, dass..?: Kaulitz-Zwillinge sollen geile Show liefern

Es war eine Nachricht, die im Januar 2026 in der deutschen Entertainment-Welt für Aufsehen sorgte: Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (36) treten bei "Wetten, dass..?" in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk (76). Die Vorbereitungen auf die Neuauflage der großen deutschen Samstagabendshow laufen bereits auf Hochtouren, erklärt Oliver Heidemann, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Show, im Interview mit dem Branchenmagazin "DWDL".

Start in eine neue "Wetten, dass..?"-Ära? Mit den Kaulitz-Zwillingen werde "sicher nichts wie immer", auch wenn die Grundstruktur des Formats erhalten bleiben soll. "Aktuell sind wir mitten in den Vorbereitungen, Showacts und Wetten werden gesucht, das hat alles eine lange Vorlaufzeit", berichtet Heidemann. Die Sendung bekomme "ein Facelift", dazu gebe es viele Überlegungen. Nun gehe es darum, "wie die beiden die Show zu ihrer Show machen können" und wie sich die Performance von Bill und Tom möglichst stimmig in die dreistündige Sendung integrieren lasse.

Auch wenn die Erwartungen hoch sind, bleibt man beim ZDF vorsichtig. Ob es bei einer einmaligen Ausgabe bleibt oder daraus der Auftakt zu einer neuen "Wetten, dass..?"-Ära wird, ist offen. "Zunächst schauen wir auf die Show in Halle an der Saale", erklärt Heidemann. Er sei zufrieden, wenn die Zuschauenden später sagen: "Es war vielleicht anders, aber es war eine geile Show. Ich bin happy, wenn Bill und Tom die Leute positiv überraschen konnten, und wenn am Ende dieses warme Gefühl der großen Heimat "Wetten, dass..?" mitschwingt. Es soll im besten Sinne ein erstaunlicher Abend werden."

Kaulitz-Zwillinge sind "echte Entertainer"

Die Zwillinge haben sich offenbar bereits jetzt einen Platz im Herzen des Show-Chefs gesichert. "Ich mag die beiden sehr: Bill und Tom sind nahbar, charmant und - was für "Wetten, dass..?" nicht ganz unwichtig ist: Sie sind unerschrocken", sagt Heidemann. Sie widmeten sich der neuen Show "mit großer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit". Sowohl Gottschalk als auch die Kaulitz-Brüder hätten als Gemeinsamkeit, "dass sie echte Entertainer sind. Wer Bill und Tom folgt, erkennt, dass sie alles tun, um die Menschen bestmöglich zu unterhalten."

Der Ticketservice des ZDF hat bereits eine Internetseite für die kommende "Wetten, dass..?"-Ausgabe eingerichtet. Dort werden als Bestandteile der Show unter anderem Wetten, Musik-Acts und Gäste auf der bekannten Show-Couch angekündigt. Am Ende soll wie gewohnt die Wettkönigin oder der Wettkönig gekürt werden. Wann der Ticketvorverkauf startet, ist derzeit nicht bekannt.