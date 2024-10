„Wetten, dass..?“ im Blühenden Barock: 13 Millionen Zuschauer – wie die Kürbisausstellung berühmt wurde

Mathias Gerber erinnert sich. Es war „eiskalt, hat geschüttet und gestürmt“. Aber als sein Auftritt begann. beruhigte sich das Wetter, und das Wasser wurde ganz klar, erzählt er heute. 2007 nahm er bei der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ teil und wettete, einen 400 Kilo schweren Kürbis auszuhöhlen und damit den etwa 50 Meter breiten See im Blühenden Barock (Blüba) zu durchqueren. Und das ganze unter fünf Minuten.

Gerber arbeitet selbst bei der Kürbisausstellung. Er organisiert Events – Kürbisse schnitzen, Kürbisse wiegen und eben auch in Kürbissen schwimmen. Jedes Jahr plant und moderiert er die beliebte Kürbisregatta im Blüba. Eines Abends, erzählt er, habe er die Idee gehabt, sich bei der Show rund um den Showmaster Thomas Gottschalk zu bewerben. Das war 2005, ein Jahr später kam die Zusage. Mit dem Auftritt soll die Ausstellung erst richtig bekannt geworden sein.

Wieder ein Jahr darauf, am 10. November 2007, hieß es dann: „Top, die Wette gilt“. Zusammen mit den Gründern der Kürbisausstellung, den Jucker Brüdern Beat und Martin Jucker machte er sich daran, den riesigen Kürbis auszuhöhlen. Mit Sägen und großen Löffeln schnitzten sie ein Loch in den Kürbis, wie Gerber erzählt. Über ein Brett ließen sie ihn dann ins Wasser. Mathias stieg ein und paddelte los. Seine Zeit 4:30. „Da wäre sogar noch Luft gewesen“ sagt er.

Die Wette hat er gewonnen. Zum Wettkönig reichte es leider nicht. Der wurde Tim Vetter, der gegen seinen Labrador Lucky antrat und schneller einen Napf mit Wasser ausschlabbern wollte als sein Vierbeiner.

Als Mathias von dieser Wette hörte, wusste er schon: „Wettkönig kann ich nicht werden“, Denn die Wette sei so skurril gewesen und „Hundewetten gewinnen doch immer“. So kam es auch.

Mathias Gerber, Martin und Beat Jucker – die Gründer der Kürbisausstellung unterstützen Gerber bei seiner Wette. Foto: Werner Kuhnle/kuhnle

„Das hat der Kürbisausstellung einen riesigen Schub gegeben“

„Für uns war das tragisch“, sagt Volker Kugel, der damalige Chef vom Blüba. Lange musste er aber nicht traurig bleiben, denn die Show hat sich gelohnt. 1000 Menschen haben Mathias Gerber am See angefeuert und mehr als 13 Millionen Menschen waren live am Fernseher dabei. Damals habe der SWR auch die Europameisterschaft im Kürbiswiegen aus dem Blühenden Barock ausgestrahlt„Beides zusammen hat uns einen richtigen Schub gegeben“, sagt Kugel. Denn vor 17 Jahren sei die Ausstellung noch kleiner und unbekannter gewesen. Er meint: Auch die Fernsehpräsenz sei ein Grund gewesen, weshalb die Kürbisausstellung heute eine derart große Popularität genieße. Denn Herbst und die Kürbisausstellung in Ludwigsburg, das könne man heute gar nicht mehr voneinander trennen. „Das gehört zusammen“, wie Kugel sagt.

