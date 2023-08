1 Die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend sei einfach rum, so Gottschalk (Archivbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die diesjährige Ausgabe von „Wetten, dass..?“ am 25. November soll nun tatsächlich die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk werden. Das teilte das ZDF am Montagabend mit. Die Show kommt demnach am Samstagabend vor Totensonntag und werde „die 154. Ausgabe für Showmaster Thomas Gottschalk sein – und gleichzeitig auch seine letzte“. „Ich danke dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat und freue mich, zu diesem besonderen Anlass ein letztes Mal als Gastgeber durch die Sendung zu führen“, zitierte das ZDF Gottschalk (73) in einer Mitteilung.