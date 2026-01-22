Wettbewerb zum Mitmachen: Wer kocht die beste Maultasche im Land – und wie essen Stuttgarter sie gerne?

Wie essen Sie ihre Maultaschen? Fünf Passanten aus Stuttgart erzählen, wie sie die „Herrgottsbscheißerle“ am liebsten mögen. Und in einem Wettbewerb wird das beste Rezept gesucht.
Die Maultasche ist weit über das Schwabenland hinaus bekannt. Doch Maultasche ist nicht gleich Maultasche: Für die „Herrgottsbscheißerle“ gibt es unzählbar viele Rezepte. Im Rahmen der baden-württembergischen Maultaschenmeisterschaft suchen wir nun die besten Koch-Ideen. Bis zum 15. Februar können Vorschläge eingesendet werden. Doch nicht nur die Rezepte unterscheiden sich – auch die Vorlieben der Maultaschenesser gehen weit auseinander. Wir haben in Stuttgart deshalb fünf Liebhaber gefragt: „Wie essen Sie denn Ihre Maultaschen?“