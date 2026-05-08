Zum 70. Eurovision Song Contest richtet Europa den Blick wieder auf einen Wettbewerb, der seit Jahrzehnten für große Stimmen, schrille Looks und exzentrische Auftritte steht. Doch welche ungewöhnlichen Kandidatinnen und Kandidaten sorgen dieses Mal für Gesprächsstoff?
Der Eurovision Song Contest feiert 2026 in Wien sein 70. Jubiläum. Neben den großen Gewinnern lebt der Wettbewerb seit jeher von jenen Acts, die mit schrägen Kostümen, wilden Ideen und maximaler Eigenwilligkeit Musikgeschichte schreiben. Welche Acts könnten dieses Mal für Aufsehen sorgen?