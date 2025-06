Wettbewerb in Kalifornien: Es gibt nichts Niedlicheres: Hunde wetteifern um Surftitel

3 Lokalmatador Petey konnte seinen Vorjahrestitel verteidigen. Foto: Richard Vogel/AP/dpa

Ein Dalmatiner auf dem Surfbrett? Bei der «Incredible Dog Challenge» ist das kein ungewöhnlicher Anblick. Besonders rührend: Der Auftritt eines tauben Vierbeiners, der sich mutig in die Wellen stürzt.











Link kopiert



Huntington Beach - Kann ein Labrador besser surfen als ein Dalmatiner? Und wie schlägt sich ein halb erblindeter Hund beim Wellenreiten im Pazifik? Bei der alljährlichen "Incredible Dog Challenge" im US-Bundesstaat Kalifornien haben die vierbeinigen Wettstreiter am Freitag (Ortszeit) wieder erstaunliches Geschick auf dem wackeligen Brett bewiesen. Besonderes Lob verdiente sich dabei Faith, ein amerikanischer Pitbull-Terrier: Obwohl die Hündin taub ist und wegen ihrer Sehbehinderung eine Schutzbrille tragen muss, stürzte sie sich mutig in die Brandung. Vorher hatte ihr Besitzer James Will sie noch kräftig umarmt.