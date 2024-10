Volker Jokiel hat den Kürbisschnitz-Wettbewerb im Blühenden Barock in Ludwigsburg gewonnen. Er erhielt für seine Hexe am Sonntag im Rahmen der Kürbisausstellung die meisten Stimmen.

Es war ein spannender Wettbewerb im Blühenden Barock – und Volker Jokiel hat ihn gewonnen. Der Kürbisschnitzer setzte sich in einem illustren Feld durch. Seine Hexe fand das Gefallen des Publikums.

Die Hexe als Kürbis – die Kürbisausstellung macht es möglich

Mit Messern und Spachteln gingen die Kürbis-Schnitzkünstler am Sonntag von 10 Uhr bei der Kürbisausstellung im Blühenden Barock an ans Werk. Es galt, Riesenkürbisse zu gestalten. Volker Jokiel bearbeitete „seinen“ Riesenkürbis nach allen Regeln der Kunst – mit eindrucksvollem Ergebnis: Das Gesicht einer runzligen Hexe ziert das Gewächs und begeisterte die Besucher, teilt die Blüba-Verwaltung in einer Mitteilung am Sonntagnachmittag mit. So war es denn auch Jokiel, der die meisten Stimmen für sich verbuchen konnte.

Lesen Sie auch

Coco belegte mit ihrer Cleopatra Platz zwei. Foto: Blüba

Die Platzierung:

Platz 1: Volker Jokiel: Hexengesicht

Platz 2: Coco: Cleopatra

Platz 3: Reimund Ühle: Marge Simpson

Platz 4: Philipp Nickerl: Biene Maja

Platz 5: Galina Faletra: Lisa Simpson

Noch bis 3. November im Kürbis-Zelt im Blühenden Barock schnitzen

Das Halloween-Kürbis-Schnitzzelt der Kürbisausstellung im Blüba ist noch bis 3. November an allen Wochenendtagen und Feiertagen von 11 bis 16.30 Uhr für die Besucher der Kürbisausstellung geöffnet. Kürbisschnitzprofis stellen ihr gesamtes Wissen zur Verfügung.

Tische und Schnitzwerkzeuge stehen bereit, und der entstandene Schnitzabfall wird durch die Veranstalter entsorgt. Die Kürbisse können vor Ort erworben werden. Eine riesige Auswahl an Schnitzkürbissen in unterschiedlichen Größen steht zur Verfügung. Nach dem Bezahlen kann sofort losgeschnitzt werden.