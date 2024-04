1 Die Bebauung fügt sich nach Ansicht der Jury hervorragend in die Umgebung am Bahnhof ein. Foto: KSP Engel GmbH

Der Wettbewerb für das Kepler-Areal am Bahnhof in Ludwigsburg ist entschieden. Das Braunschweiger Unternehmen KSP Engel erhält den Auftrag.











Wenn ein Oberbürgermeister von einem „einzigartigen Moment“ spricht, hat sich Wichtiges ereignet. Matthias Knecht sparte am Freitagabend nicht mit Lob. Soeben hatte die Jury des Realisierungswettbewerbs für das Kepler-Areal den ersten Sieger ermittelt. Das Braunschweiger Unternehmen KSP Engel GmbH darf die letzte freie Brachfläche am Bahnhof in Ludwigsburg mit dem neuen Eigentümer Pflugfelder Immobilien gestalten. Blickfang wird das etwa 60 Meter hohe Firmen-Hochhaus in Holzhybridbauweise mit Aussichtsterrasse sein. Ähnlich hoch in der Innenstadt sind nur noch das Marstall-Center und das W&W-Hochhaus.