Wettbewerb: Filmfest Locarno: Deutsche Produktion ist Top-Favorit

Zur Halbzeit des 78. Filmfestivals Locarno liegen deutsche und mit deutscher Beteiligung entstandene internationale Produktionen gut im Rennen um eine der begehrten Auszeichnungen. Ein Überblick.
Locarno - Das Herzstück des 78. Filmfestivals Locarno wurde vom deutschen Kino geprägt: Der ausschließlich von deutschen Produzenten realisierte Spielfilm "Sehnsucht in Sangerhausen" eröffnete den internationalen Wettbewerb. Autor und Regisseur Julian Radlmaier ("Blutsauger") erzählt auf suggestive Weise von der Suche junger Frauen nach ihrer Identität.