Wettbewerb: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn genauer

Europas größter Elektronik-Fachhändler soll den Eigentümer wechseln. Der chinesische Handelskonzern JD.com will sich MediaMarktSaturn sichern. Die EU-Kommission prüft wegen chinesischer Subventionen.
Brüssel - Die Europäische Kommission prüft die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com genauer. "Die vorläufige Untersuchung deutet darauf hin, dass JD.com möglicherweise ausländische Subventionen erhalten hat, die den EU-Binnenmarkt verzerren könnten", teilte die Brüsseler Behörde mit.