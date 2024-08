Wettbewerb bei Ulm: 20 Landwirte kämpfen um die Deutsche Meisterschaft im Pflügen

1 Pflügen ist die erste und wichtigste Arbeit des Jahres beim planmäßigen Anbau von Nutzpflanzen und garantiere die Fruchtbarkeit der obersten Erdschicht. Foto: imago/Scanpix/Signe Oidekivi

Sie kämpfen um die perfekte Furche: Die Deutsche Meisterschaft im Pflügen findet in diesem Jahr in Langenau bei Ulm (Alb-Donau-Kreis) direkt hinter der bayerischen Landesgrenze statt.











. Sie kämpfen um die perfekte Furche: Die Deutsche Meisterschaft im Pflügen findet in diesem Jahr in Langenau bei Ulm (Alb-Donau-Kreis) direkt hinter der bayerischen Landesgrenze statt. Dazu treffen sich am 1. September Landwirte aus fünf Bundesländern, um in den Kategorien Dreh- und Beetpflug Deutscher Meister zu werden, teilte der Deutsche Pflügerrat am Dienstag in Langenau mit. Ziel der „Königsdisziplin des Ackerbaus“ sei ein genau und präzise gepflügtes Feld.