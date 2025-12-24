Wettbewerb bei KI-Chatbots: Italien bremst Meta bei WhatsApp-Chatbots

Die italienische Kartellbehörde hat die Facebook-Mutter ins Visier genommen: Meta soll Vertragsklauseln stoppen, die andere KI-Chatbots bei WhatsApp ausschließen. Wie Meta auf die Vorwürfe reagiert.
Rom - Die italienische Kartellbehörde geht gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta wegen mutmaßlichen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung vor. Die Wettbewerbsbehörde AGCM verhängte laut einer Mitteilung vorläufige Maßnahmen und forderte Meta auf, Vertragsbedingungen auszusetzen, die andere KI-Chatbots beim Messenger-Dienst WhatsApp ausschließen.