Wettbewerb Architektur in Stuttgart: Die Jugend forscht – und plant das zukunftsfähige Tiny House

Wettbewerb Architektur in Stuttgart

15 Eines von neun Gewinner-Projekten: Ein offener Pavillon zum Tauschen und Lesen von Büchern: „Biblion2“ von Stella Kugler, Klasse 11a, Kreisgymnasium Riedlingen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Erstmals lobte die Architektenkammer einen Wettbewerb für Schulklassen aus. Die in Stuttgart prämierten Beiträge zeigen, was junge Leute von guter Architektur fordern.











Link kopiert



Um den architektonischen Nachwuchs muss man sich wahrlich keine Sorgen machen. Zumindest nicht in Baden-Württemberg. Wer das nicht glaubt, sollte mal in der Landesgeschäftsstelle der Architektenkammer in der Stuttgarter Danneckerstraße 54 vorbeischauen. Zu bestaunen sind hier auf drei Etagen die Ergebnisse des erstmalig von der hiesigen Architektenkammer landesweit ausgelobten Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse unter dem Motto „Kleine Bauten – große Wirkung!“.