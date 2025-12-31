Wettbewerb an Silvester: Freitag bei Skisprung-Tour Zweite - Tagessieg für Prevc

Bei herrlichem Sonnenschein und vor rund 5.000 Fans glänzt Skispringerin Selina Freitag zum Jahresabschluss. Eine Slowenin hängt die Konkurrenz bei der Two-Nights-Tour klar ab.
Garmisch-Partenkirchen - Skispringerin Selina Freitag hat dem deutschen Team erstmals einen Podestplatz bei einem Wettbewerb der Two-Nights-Tour beschert. Die 24-Jährige schaffte es in Garmisch-Partenkirchen auf Weiten von 127 und 135,5 Metern und musste sich als Zweite nur der slowenischen Siegerin Nika Prevc geschlagen geben.