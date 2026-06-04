Wet-Open in Sindelfingen: Rauchverbot gilt auch für 15.000 Technofans

Das seit 1. Juni geltende Rauchverbot will die Stadt auch am Wochenende 10./11. Juli durchsetzen. Es bleibe bei ausgewiesenen Raucherzonen.
Wenn am Freitag, 10. Juli, mit Paul Kalkbrenner einer der größten Könner der Elektromusik-Szene in Sindelfingen Musik macht, die Sonne vom Himmel aufs Freibad knallt und die Beats in den Ohren, werden junge Menschen aus halb Süddeutschland im Freibad diesen Taumel genießen. Für nicht wenige gehört dazu entweder die Zigarette – oder bei jungen Leuten deutlich beliebter das Vapen einer E-Zigarette.