Wet Open Air in Sindelfingen

16 Die DJs kamen sogar aus Berlin und Paris nach Sindelfingen Foto: Stefanie Schlecht

Die Gluthitze am Samstag hielt die Massen nicht davon ab, im Sindelfinger Freibad bei stampfenden Techno-Beats in der prallen Sonne abzufeiern. Rund 13000 Fans waren erwartet worden. Sie feierten schon am Vormittag auf den großzügigen Liegewiesen zwischen den Becken – der Hitze entsprechend knapp bekleidet. Insgesamt 13 verschiedene DJs bespielten die beiden Bühnen Aqua Stage und Azure Stage. Ein wenig Abkühlung brachte nur das Nichtschwimmer-Becken, das als einziges geöffnet hatte. Das Wet Open Air fand zum dritten Mal im Sindelfinger Freibad statt, namhafte DJs aus Berlin oder Paris heizen den Feierwütigen ein.