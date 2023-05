WET-Festival in Sindelfingen

9 Mehr als ein Dutzend DJs auf drei Bühnen und 15 000 Besucherinnen und Besucher: das WET-Festival am Samstag im Sindelfinger Freibad. Foto: Stefanie Schlecht

Das WET-Open-Air hat rund 15 000 Besucherinnen und Besucher ins Sindelfinger Freibad gelockt. Die tanzten bis spät in die Nacht, ohne dass es zu besonderen Vorkommnissen gekommen wäre. Vier Ravensburger hatten mutmaßlich die längste Anfahrt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Techno- und House-Events finden üblicherweise in spezialisierten Clubs statt. Ob es Musik ist, mag dahingestellt sein. Schnelle, harte und maschinell erzeugte Bassdrum-Beats sind das Charakteristikum bei House, bei Techno fällt der zusätzliche Verzicht auf jegliche Melodie ins Auge. Die Musikrichtung House trägt den Namen des Clubs, in dem sie entstanden ist: Warehouse in Chicago. Die Musikrichtung mit ihren maschinell hämmernden Beats ist seit Jahren ein Renner. Mitzucken oder Mittanzen über Stunden ist angesagt. Ein Ausgleich zum standardisierten Alltagsleben?