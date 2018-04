Westworld – die zweite Serienstaffel wird düster Westernland ist abgebrannt

Von Gunther Reinhardt 20. April 2018 - 20:00 Uhr

Terminator 2.0: Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) und Teddy Flood (James Marsden) befindet sich auf einem Rachefeldzug. Foto: HBO

Sind Roboter die besseren Menschen? Die erste Staffel von „Westworld“ erkundete als böses Spiel die finsteren Abgründe der Seele. Die zweite Staffel, die am 22 April startet, weitet nun die Kampfzone aus.

Stuttgart - Eben noch hat dieser Ganove mit dem eklig-fiesen Backenbart den Frauen in seiner Gefangenschaft in schillernden Farben all die Bestialitäten ausgemalt, die er ihnen anzutun gedenkt. Doch ein paar Wischer auf einem Tablet genügen, um ihn in den tugendhaftesten, aber auch schnellsten Revolverhelden des Wilden Westen zu verwandeln. Einen, der erst seine Kumpane erschießt, um dann die ­Gefesselten mit den Worten zu befreien: „Frauen darf man sich nur mit der zarten Vorsicht nähern, mit der man auch die Blätter einer Rose berühren würde.“

Ort der schlimmsten Fantasien und Obsessionen

Es herrscht Krieg im Erlebnispark Westworld. Ein Krieg, der mit Revolvern und Kanonen geführt wird, mit Messern und Äxten, aber auch mit futuristischen Laserwaffen oder wie hier mit cleveren Softwaremanipulationen. Westworld ist, wie man in der ersten Staffel der gleichnamigen HBO-Serie gelernt hat, der Name eines Disneylands der Zukunft, das Träume wahr werden lässt – auch die geheimsten. In diesem Vergnügungspark, der von Androiden bevölkert ist, die als ­Cowboy, Indianer, Revolverheld, Ganove oder Bardame den zahlenden Gästen zur Verfügung stehen, werden vor allem diese schlimmsten Fantasien und Obsessionen ungehemmt ausgelebt: Vergewaltigung, Folter, Mord. Doch was ist, wenn diese künstlichen Menschen doch eine Seele haben, wenn sie ­irgendwann einmal nicht mehr die Opferrolle in diesem pervers-dekadenten Spaß spielen wollen? Was ist, wenn die Maschinen gegen ihre Schöpfer rebellieren?

Aufstand der Androiden

Die erste „Westworld“-Staffel endete mit dem Aufstand der Androiden. Und die zweite Staffel, die von Sonntag an vom ­Bezahlsender Sky ausgestrahlt wird, zeigt nun ein verwüstetes, verbranntes Westernland, das sich in ein Kriegsgebiet verwandelt hat. Immer noch beherbergt diese Spielewelt die schlimmsten Grausamkeiten, die man sich vorstellen kann. Doch ­inzwischen werden diese auch und vor allem von den befreiten Androiden verübt, die sich an ihren Peinigern rächen.

Zu ihren Anführerinnen sind Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) und Maeve Millay (Thandie Newton) geworden, die zuvor immer die Opferrolle spielen mussten, die eine als die unschuldig-hilflose Farmerstochter, die andere als Prostituierte in einem der viele Bordelle, in denen sich die Besucher schamlos austoben durften. Während Dolores durch die Prärie reitet und immer mehr Verbündete um sich versammelt, erkundet Maeve die Katakomben von Westworld. Beide haben das Ziel, aus der Spielewelt zu entkommen und in die Wirklichkeit vorzudringen, die ein besseres Leben verspricht.

Ähnlich grausam wie die „Game of Thrones“-Welt

Westworld erweist sich dabei als ein futuristisches Pendant zu Westeros. Der Freizeitpark und der Schauplatz der Fantasyserie „Game of Thrones“ haben gemeinsam, dass in ihnen all die Bestialitäten, zu denen Menschen fähig sind, vorgeführt werden, dass hier wie dort eine unüberschaubare Zahl an Parteien Krieg gegeneinander führt, dass jeder eigentlich nur an seinen eigenen Vorteil denkt, dass keinem zu trauen ist und dass Frauen nur dann eine Überlebenschance haben, wenn sie noch brutaler, noch rücksichtsloser agieren als die Männer um sie herum.

Jonathan Nolan und Lisa Joy, die ausgehend von Michael Crichtons Film „Westworld“ (1973) die Serie entwickelt haben, weiten in der zweiten Staffel die Kampf­zone aus, erzählen eine hochmoralische ­Fabel, schicken die Zuschauer bald in andere Spielewelten, in denen ebenfalls die Automaten den Aufstand proben. Und mit ein wenig Fantasie kann man die zweite „Westworld“-Staffel auch als einen Reflex auf die Metoo-Debatte sehen, als eine Auseinandersetzung mit der Missbrauchskultur in Hollywood und anderswo.

Sky zeigt die zweite Staffel von „Westworld“ parallel zum US-Sendetermin in der Nacht von Sonntag, 22. April, auf Montag, 23. April, auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On ­Demand. Am Montag, 23. April, wird dann die erste Episode um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic ausgestrahlt.